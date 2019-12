Alla maggioranza degli italiani piace un Premier donna | il sondaggio

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Secondo undella Emg Acqua, lavorrebbe unaPresidenza del Consiglio. Come in Finlandia. Secondo unEmg Acqua presentato ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre,domanda ‘Lerebbe avere come futurouna?‘ ha risposto ‘SÌ’ il 74%intervistati, ‘NO’ il … L'articoloun: ilproviene da www.meteoweek.com.

StefanoFassina : Sintesi mio intervento alla Camera su #Mes : aggrava rischio di default per nostro debito. La risoluzione di maggio… - AndreaMarcucci : Sul #Mes alla fine ha prevalso il buon senso. Nulla di ciò che #Salvini e #Meloni hanno sparato in questi mesi corr… - borghi_claudio : Intanto piovono altri 'baggheddi' di emendamenti di maggioranza alla manovra. Piogge di cretinate senza ormai più l… -