Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) non è stato teatro solo della chiosa del Mondiale 2019 di MotoGP, ma anche di qualcosa di speciale di cui tanto si è detto e si è scritto: loalla guida tra. Il nove campione del mondo delle due ruote, infatti, si è esibito alla guida della monoposto di Brackley, mentre l’asso del volante nativo di Stevenage è salito in sella alla M1. Una lunga giornata iniziata alle 9 del mattino di due giorni fa e completatasi con il sorriso dei due alle ore 17.00. Gli scambi di battute non sono mancati e, soprattutto,è stato molto gentile nei confronti di: “E’ grandioso vedere unadel genere calarsi nell’abitacolo. E’ stato fighissimo“, le sue parole. Di seguito il, iSneak peek of...

SuperTennisTv : A Montréal quest'anno @fabiofogna e @RafaelNadal hanno lasciato tutti a bocca aperta con uno scambio sensazionale!… - OA_Sport : VIDEO Scambio Valentino Rossi-Hamilton, i primi filmati. Lewis: “Guidare con la Leggenda davanti a me è stato figo” - OfficialSimo_ : Hai presente lo scambio del secolo? Ecco ?? #HamiltonRossi #VR46 #LH44 -