Traffico Roma del 11-12-2019 ore 08:00 (Di mercoledì 11 dicembre 2019) TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI vie consolari IN entrata IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, e sulla salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA dei monti tiburtini A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED ArdeatInA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA la rustica e la tiburtina, tra flaminia e cassia bis, e da via di casal del marmo a via del pescaccio. A Roma SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI DECIMA e da tor de cenci all’eur, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE, e sulla via appia dalla via dei laghi a via delle ...
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romadailynews : Traffico Roma del 11-12-2019 ore 08:00: TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI vie consolari IN… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-12-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 07:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -
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Traffico Roma del 11-12-2019 ore 07 : 30: TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 20 : 00: MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RESTANO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA Traffico IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA IN DIREZION DEL GRA, QUINDI IN USCITA DA Roma Traffico INTENSO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI E CODE, TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA NELLE DUE ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 19 : 30: Traffico SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E AURELIA E ALTRE FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA, E ANCORA, NOMENTANA-APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE TOGLIATTI AL GRA, IN USCITA DA Roma Traffico INTENSO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 19 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE CON CODE TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROA FIUMICINO E AURELIA E PER IL SOLO Traffico, ALTRE FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA, E ANCORA, BUFALOTTA-APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIA FIORENTINI AL GRA, IN USCITA DA Roma Traffico INTENSO AL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 18 : 30: SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE CON CODE TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROA FIUMICINO E AURELIA E PER IL SOLO Traffico, ALTRE FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA, E ANCORA, BUFALOTTA-APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIA FIORENTINI AL GRA, IN USCITA DA Roma Traffico INTENSO AL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 18 : 00: Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA FLAMINIA E SALARIA, E POI, TRA BUFALOTTA E APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA TOR CERVARA AL GRA, IN USCITA DA Roma AL PINCIANO SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE IN VIA ULISSE ALDROVANDI, ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA SACCHETTI Traffico RALLENTATO PER UN’ ALTRO ...
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