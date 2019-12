Parietti contro Mughini | Disonesto e maschilista E poi esalta le sardine

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Pina Francone La showgirl torna sul diverbio con il giornalista: "Si sente superiore agli altri". Dunque, l'endorsement al movimento di piazza Sono ancora scintille tra Albae Giampiero. Tra i due, infatti, la tensione rimane alta. Nei giorni scorsi, ricordiamolo, la soubrette e il giornalista sono stati protagonisti di un battibecco su Rai Uno, nello studio di Vieni da Me. Lo scrittore, ospite di Caterina Balivo, ha attaccato frontalmente la showgirl: "Non penso che Albasia la grande pensatrice del nostro secolo, che lei pensa invece di essere. Come quando parla della Seconda Guerra Mondiale…". All'affondo, la diretta interessata ha replicato a strettissimo giro, chiamando in diretta in trasmissione per tirare le orecchie al noto tifoso juventino. Oggi, la querelle si arricchisce di un nuovo episodio, visto che laha commentato la vicenda ...

