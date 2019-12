Oltre la Soglia | l’ultima puntata declassata in seconda serata

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)laUn mesto finale perla, cominciata male e finita pure peggio. L’ultimadella fiction con Gabriella Pession – prevista domenica in prima– è statain. E visto che al peggio non c’è mai fine, il medical drama cambia (per lavolta) anche il giorno di messa in onda, visto che chiuderà i battenti martedì 17 dicembre, subito dopo il film Il Libro della Giungla. Una decisione che giunge dopo il disastroso responso auditel di domenica scorsa, che ha vistolatotalizzare solo 1.483.000 spettatori pari al 6.5% di share, superata da Rai1, Rai2 e Italia1. Un risultato che fa clamore ma solo in parte: la fiction – che non aveva certo brillato nella collocazione del mercoledì tanto da prevederne un primo spostamento – era stata relegata in unacompetitiva come quella ...

