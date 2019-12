La foto di Shay Mitchell che allatta è la migliore risposta ai tabù

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) In prima linea, contro i tabù che ruotano attorno all’mento al seno:, attrice della serie tv “Pretty Little Liars”, da poco diventata mamma di una bimba, ha posato per uno scatto con la piccola attaccata al seno. L’immagine, pubblicata poi sul suo profilo Instagram, ha fatto il pieno di like raccogliendone più di due milioni.Nella didascalia si legge: “Breast friends”, un gioco di parole che rimanda a “best friend” e che può essere tradotto come “amiche di seno”. L’attrice strizza così l’occhio a tutte le mamme, star e non, che hanno condiviso sui social lescattate mentrevano in pubblico, allo scopo di abbattere pregiudizi e stereotipi. Visualizza questo post su InstagramBreast friendsUn post condiviso da(@) in data: 10 Dic ...

