Il Mes e la teoria del complotto

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Come si costruisce una perfettadelfinalizzata a distorcere la realtà e a infarcire il dibattito pubblico di balle e fake news? E’ abbastanza semplice ed è un meccanismo rodato dalle parti di Salvini & C.Primo. Si prende un argomento supertecnico e di scarsa comprensibilità ai non addetti ai lavori (il Fondo Salvastati, i cui natali peraltro si debbono a Tremonti nel 2011 e non a un estremista di sinistra tutti i pomeriggi in piazza con le Sardine), lo si sposta su un piano squisitamente politico e ci si costruisce sopra di punto in bianco uno scontro infuocato a toni e suoni crescenti come se fosse una questione di vita o di morte per tutti noi.Secondo. Si ipersemplificano le conseguenze di un procedimento molto complesso con slogan semplici, ripetuti in maniera martellante, di sicuro impatto sull’opinione pubblica. Qualche ...

