Caso Formigli | “Enzo Puro | uno di noi” | il fan che Renzi ha preso a modello ha alle

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’Espresso scrive di Giglio nero e allora è “un giornale di m…”. Bianca Berlinguer è “una grandissima str…”. Anche Repubblica è “un giornale di m…”, mentre il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio è “una m… d’uomo”. La stessa definizione usata poi per Ezio Mauro. Anche l’ex ministra Federica Guidi “è proprio una gran str…”. Sono solo alcuni degli esempi, sparsi nel corso degli ultimi anni, degli insulti rivolti via social a giornalisti e altri politici da Vincenzo, il sostenitore che Matteohacondividendo il post i cui attacca Corrado. Scorrendo le bacheche di Twitter e Facebook, di insulti se no trovano molti altri, rivolti per esempio a Ignazio Marino e Pippo Civati. E si trovano pure pensieri negativi nei confronti di: ...

fattoquotidiano : Caso Renzi-Formigli, Travaglio su La7: “Neanche Berlusconi ha osato tanto. Siamo oltre la vicenda del giudice Mesia… - _arianna : Picchiatori digitali, intimidazioni, attacchi squadristi, leader che fomentano, avallano e sdoganano tutto questo.… - a_monteleone : Non ci sono parole adeguate per descrivere la gravità di ciò che ha subito @corradoformigli Il solo tentativo di… -