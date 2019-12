Breve guida triste agli smartphone su cui non potrete più usare WhatsApp dal 2020

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Non è la solita catena per cui bisogna mandare messaggi per evitare di pagare un abbonamento. Questa volta l’informazione arriva direttamente dal blog di, il portale che l’azienda di Facebook usa per comunicare con i suoi clienti, circa 30 milioni solo in Italia. Secondo l’ultimo comunicato, dal 1 febbraioper essere installata su iPhone l’app avrà bisogno almeno di un sistema operativo iOS 9. Su iOS 8 non potranno più essere aperti nuovi account e non si potrà nemmeno verificare gli account già esistenti. Il sistema operativo iOS 9 è stato presentato nel 2015, insieme all’iPhone 6s e all’iPhone 6sPlus. Questi due modelli sono gli eredi dell’iPhone 6, il primo a introdurre un design più tondo e sottile nellolanciato nel 2007 da Steve Jobs. Per quanto riguarda Android, sempre dal febbraio, sarà ...

