Aggressione a Nola | in 15 contro 1

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), comune in provincia di Napoli, all’interno del centro commerciale Vulcano Buono. La vittima è un ragazzo di 14 anni. Il giovane sarebbe stato accerchiato, preso a bastonate e infine accoltellato alla pancia da 15 coetanei. In base ad un prima ricostruzione, il pestaggio è nato seguendo la classica dinamica utilizzata dalle baby gang. Un primo ragazzino si è avvicinato alla vittima con un pretesto, poi arrivano gli altri e parte l’. Fortunatamente non si è trasformata in omicidio. La vicenda è avvenuta qualche minuto prima della mezzanotte di domenica 8 Dicembre 2019. Il 14enne era nel centro commerciale della provincia di Napoli da solo quando è stato avvicinato da uno del gruppetto. Prima lo ha infastidito, per provocare una sua reazione. Poi sono passati all’vera e propria. Al primo che si era avvicinato, ben presto, si sono ...

