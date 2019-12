Volley | Earvin Ngapeth dovrà pagare 11mila euro per uscire dal carcere | fissata la

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019)è stato arrestato in Brasile con l’accusa di molestie sessuali, il pallavolista avrebbe palpeggiato una donna di 29 anni in discoteca durante i festeggiamenti per la vittoria nella finale per il terzo posto del Mondiale per Club andata in scena domenica pomeriggio. Il francese ha trascorso la notte in cella e questa mattina è statala cauzione: lo schiacciatore dello Zenit Kazan50mila reais (circa) in contanti perdaldi Belo Horizonte. Oggi l’atleta ha presenziato all’udienza di custodia nel Foro della città indossando l’uniforme del sistema carcerario di Minas Gerais ed è tornato nel penitenziario Nelson Hungria subito dopo la decisione del giudice. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...

