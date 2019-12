Tassista colpisce cliente a Fiumicino | licenza sospesa

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Caso deldi, il Comune di Roma annuncia l’avvio dell’iter per la revoca dellaall’autista. La sindaca Raggi affonda: “Quanto accaduto è intollerabile, abbiamo agito tempestivamente”. Sulla vicenda indaga la Procura di Civitavecchia. Caso delromano Presi provvedimenti per ildiche mercoledì 27 novembre scorso ha aggredito un 65enne all’aeroporto di, rompendogli il naso. Il Comune di Roma ha avviato l’iter: secondo quanto ricostruito, il pensionato avrebbe chiesto l’applicazione del tassametro, cosa che l’autista 58enne non avrebbe gradito e che l’avrebbe quindi portato al violento gesto. Il Campidoglio ha chiesto la revoca dellaattivando la procedura dopo poche ore, e motivando attraverso una nota la sua decisione. Ricevuta la trasmissione degli atti da parte della Polizia di Frontiera di, ...

