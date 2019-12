Morto di Sla a 34 anni Pete Frates | l' ideatore della ice-bucket challenge

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roberto Bordi L'ex giocatore di baseball, che aveva lanciato la campagna social per raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro la Sla (raccolti 220 milioni di dollari), èa 34. La famiglia: "Il Paradiso ha accolto il nostro angelo" Dopo Lou Gehrig, che ha dato il suo nome alla malattia diventata nota come Sclerosi laterale amiotrofica, un altro ex giocatore di baseball muore di Sla. Si tratta dello statunitense, scomparso all'età di 34. Lo ha reso noto la famiglia con questo messaggio: "Il Paradiso ha accolto il nostro angelo". La fama diaveva oltrepassato i confini degli Stati Uniti per avere lanciato, nel 2014, Ice-, una campagna social che invitava gli utenti a farsi riprendere nell'atto di versarsi addosso un secchio di acqua ghiacciata. Iniziativa che, come qualcuno ricorderà, era finalizzata a raccogliere ...

