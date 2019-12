Jannik Sinner | programmazione primi tornei 2020 | sicuri Australian Open e Montpellier

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019)ha chiuso da poco un anno per lui magico. Il 2019 lo ha portato a trionfare nelle Next Gen ATP Finals di Milano e soprattutto a scalare rapidamente la classifica mondiale, arrivando fino al numero 78 del ranking. Una stagione incredibile per l’altoatesino, che ha partecipato anche al suo primo Slam della carriera agli USe che ha raggiunto davvero traguardi eccezionali per un tennista della sua età. L’attesa per ildiè trepidante e il suo coach, Riccardo Piatti, ha già fatto conoscere gran parte del programma neimesi dell’anno.ed il suo staff stanno attendendo notizie dagli organizzatori del torneo di Doha per sapere se l’azzurro riceverà una wild card per giocare uno deiin preparazione agli. Ovviamente è certa la presenza in tabellone nello Slamo, come anche quelle successive a ...

