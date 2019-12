«Immigrato» e la nuova | inutile polemica su Checco Zalone

vanityfair

(Di martedì 10 dicembre 2019)privatoprivatoprivatoprivatoprivatoCome ogni grande fenomeno che si rispetti (elo è: è il più grande fenomeno nella storia del nostro cinema), ogni parola detta, idea, opera, azione scatena delle reazioni, il più delle volte contrastanti. L’ultima reazione (eufemismo) scatenata dal comico pugliese Luca Medici da Bari riguarda il videoclip, che ha aperto la strada (delle polemiche) al suo prossimo film Tolo Tolo, il quinto, in uscita l’1 gennaio 2020 per Medusa. Persi tratta del primo film da regista, dopo i trionfi al botteghino degli anni passati, sempre in coppia con Gennaro Nunziante. Ma, a giudicare anche solo dalla risposta suscitata da un «banalissimo» teaser di 3 minuti (che non sarà neanche presente nel film), non mancherà di macinare discussioni (e incassi). Ma di ...

