Ilva | sciopero e manifestazione a Roma con gli operai delle altre aziende in crisi Re

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ci sono tutti. Glidell’, in primis, alle prese con l’ultima curva di unache dura da 7 anni e la prospettiva che altri 4.800su 10.700 dipendenti debbano lasciare le acciaierie se non si troverà un accordo tra ArcelorMittal e il governo. Ma anche i lavoratori Whirlpool di Napoli, i dipendenti dell’ex Embraco e dell’ex Alcoa, due riconversioni che ballano tra i ritardi e il fallimento, e ancora i metalmeccanici di Bosch, Cnh Industrial, Industria Italiana Autobus, Bekaert e Piaggio Aerospace. E poi ancora, fuori dalle fabbriche, Alitalia, Almaviva, Mercatone Uno e Conad.industriali vecchie e nuove accomunate da una soluzione che non c’è o tarda ad arrivare. In piazza Santi Apostoli, convocati dai sindacati, glimanifestano insieme chiedono al governo di sbloccare l’impasse dei 160 tavoli diaperti al ...

