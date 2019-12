Briatore | Nathan col piumino da 1000 euro non si può vedere Lui

huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Come conci tuo figlio? Ilche indossa non si puòe costerà un millino”, gli haters attaccanoFalco e papà Flavionon ci sta. “Gli idioti sono gratis”, risponde per le rime l’imprenditore agli utenti social che hanno commentato uno scatto Instagram in cui l’ex manager di Formula1 si mostrava in compagnia del figlio avuto dalla showgirl Elisabetta Gregoraci.A finire nel mirino l’abbigliamento sfoggiato daFalco, 9 anni, mentre era a passeggio per le strade di Milano insieme al padre Flavio. “Ma come lo conciate questo bambino? Non lo prendono per il c**o solo perché ricco ... Che tristezza”, ha detto un hater riferendosi allucido indossato dal bambino. Qualcun altro ha aggiunto: “Questo giubbino non si puòe pensare che sarà costato ...

