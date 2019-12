ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Michele Uva, vicepresidente, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Radio Uno “Da tanti anni viene fuori l’idea di questa famosama nella cultura europea un sistema chiuso non è plausibile e ci sono anche delle barriere regolamentari: il regolamento Fifa impedisce un sistema chiuso” A proposito dell’idea del presidente del Real Madrid Florentino Perez di cancellare l’attuale Champions League per creare unachiusa che definisce come “unadi politica sportiva” “Lanon è coerente, ucciderebbe i campionati nazionali e attaccherebbe la manifestazione più bella per club a livello mondiale che è la Champions – insiste Uva – Inoltre penso che non sarebbe un prodotto eccelso” Il vicepresidente dell’ribadisce inoltre che “l’Europa non ...

napolista : #Uva (numero due #Uefa): «La #SuperLega è una boutade senza senso, non siamo l’America» A Radio Anch’io Sport: «Uc… - ALisimberti : RT @baanit: @marattin Peccato che un maggior numero di visualizzazioni e condivisioni non cambiano i fatti sul #MES girala come vuoi ma sta… - AnnaMaritati : @fattoquotidiano @scannavo Ahò, ma ci siete o ci fate? Il 19/06/2019 la Camera approvò con votazione nominale elet… -