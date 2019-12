Sci di fondo | Coppa del Mondo Davos 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Terzo weekend in arrivo per ladeldi sci di-2020: in quest’occasione si va a, in Svizzera. Dopo l’assenza di Lillehammer, torna in scena tutto il plotone dell’Italia, con Federico Pellegrino intenzionato a ben figurare nella sprint a tecnica libera e Francesco De Fabiani che intende invece mettere in cascina un buon numero di punti sia nella sprint che nella 15 km di domenica. Per quel che riguarda il settore femminile, invece, Greta Laurent e Lucia Scardoni vanno in Svizzera con l’obiettivo di migliorare quanto fatto a Ruka, dove avevano messo insieme una grandissima qualificazione per poi uscire di scena ai quarti di finale. L’anno scorso Johannes Klaebo batté Pellegrino nella sprint, mentre il russo Evgeniy Belov vinse la 15 km. Al femminile si imposero nella sprint la svedese Stina Nilsson e, il giorno dopo, nella 10 km, ...

LavazeSkiCenter : RT @peetlanziner: Prima uscita dell’anno con gli sci da fondo.... #vanlife #vwcalifornia #lavazè - donnadilanga : Ieri ci volevano le ciaspole o gli sci da fondo. E meno male che le piste di Coumarial erano state battute. Poi si… - Gnegnyna : @Alices_92 @wannabebaol -> Siamo stati ad agosto, e il tempo era ovviamente ormai molto più variabile che in estate… -