(Di lunedì 9 dicembre 2019) La bomba dall’ambiente del, riportata in esclusiva daOre 14:50 – Secondo quanto riportato direttamente da Alfredo Pedullà sul proprio sito web, l’accordo potrebbe arrivare già poco dopo il match di domani contro il Genk: ”Rinoaspetta il, con possibilità concrete (molto concrete) di arrivare a un accordo. Quando? Dopo la gara contro il Genk di domani, non lo escludiamo, oppure dopo-Parma del prossimo turno di campionato. Vi abbiamo svelato i contatti tra De Laurentiis e Jorge Mendes dei giorni scorsi, il pareggio di sabato scorso a Udine ha acuito le tensioni, i malcontenti, le polemiche. Ancelotti sa di non avere la squadra in pugno, sa che la polemica sul ritiro e l’ammutinamento con relative multe hanno lasciato irrimediabilmente il segno” Ore 14:44 – Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Massimo Ugolini ha aggiunto ...

CalcioMercatoNA : LIVE - #Gattuso a un passo dal #Napoli: ''#Ancelotti non sarà più l'allenatore'' (CN24). Segui la diretta… - CalcioMercatoNA : ?? STA PARLANDO CARLO #ANCELOTTI ?? #Napoli #NapoliGenk #Gattuso Ecco la #conferenza LIVE ??????… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: NM LIVE - Monica Bertini: “Sono molto stupita dal nuovo ritiro del Napoli, vedo una situazione un po' caotica, Gattuso… -