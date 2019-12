F1 | Tronchetti Provera | “Hamilton farebbe bene anche in Ferrari”

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lewis Hamilton ha dominato il campionato di Formula1 che si è concluso da poche settimane. Con la sua McLaren è riuscito a vincere senza troppi problemi il suo sesto titolo mondiale. Per quanto concerne il suo futuro c’è chi lo vorrebbe in Ferrari per creare un connubio che potrebbe fare storia. Sulle voci che vorrebbero il britannico come futuro pilota della scuderia di Maranello è intervenutol’amministratore delegato e vice-presidente di Pirelli che ai microfoni de “La politica nel pallone”, su Gr Parlamento, ha dichiarato:”Hamiltonin Ferrari, ma pure Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono due grandi piloti. Sarebbe una novità che non cambierebbe molto, perché la Ferrari ha dimostrato di avere piloti fortissimi in molte gare“. Per quanto riguarda la prossima stagione, la struttura degli pneumatici non cambierà e saranno di tre ...

SpazioInter : #TronchettiProvera: 'Scudetto? Un sogno, così come #Messi' - - genovesergio76 : Tronchetti Provera: 'Hamilton vincerebbe anche con la Ferrari' - fcin1908it : Tronchetti Provera: 'Il sogno è lo scudetto. Conte e Mou hanno una cosa in comune. Messi all'Inter...' -… -