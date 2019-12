Conte | Dopo la manovra riforme e investimenti

blogo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Giuseppe, presidente del Consiglio, è intervenuto al Rome Investment Forum 2019. Il premier ha chiesto ancora un po’ di tempo agli italiani per l’approvazione dellafinanziaria,diché l’esecutivo penserà allo scioglimento di altri nodi. "Consentiteci di completare l'ultimo miglio la- ha dichiaratodurante il suo intervento - , una volta che sarà approvata ci dedicheremo a progettare lestrutturali necessarie per un futuro migliore per il nostro Paese". Da giorni anche le forze della maggioranza, su tutti Partito Democratico e Italia Viva, chiedono una riduzione della burocrazia e il rilancio degli, una linea che, assicura, lo trova perfettamente d’accordo. "Dedicheremo ampio spazio a un programma per realizzare in modo più efficace gli- ha aggiunto il premier - , rafforzando anche il partenariato tra pubblico ...

msgelmini : #Conte è premier da più di 18 mesi e oggi annuncia che dopo la manovra lavorerà per un “futuro migliore per il Paes… - borghi_claudio : Ecco il momento in cui appare il testo del MES e con quali modalità. Direttamente dalla mia chat di quei giorni. Ec… - caterinabiti : Questi sono i posti - vuoti - della #Lega nell’aula del #Senato. Sono andati tutti via dopo che @matteosalvinimi ha… -