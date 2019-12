Cartella esattoriale | la notifica a contribuente morto è valida?

termometropolitico

(Di lunedì 9 dicembre 2019): la? Ladi pagamento, per usare la terminologia specifica delle leggi in merito, segue rigorose regole per ciò che attiene laal, ovvero l’iter finalizzato a far conoscere al(e debitore) che la Pubblica Amministrazione ha attivato un procedimento di riscossione di credito nei suoi confronti. Che cosa succede però se laviene fatta adormai deceduto? È? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più sull’estratto ruolo Inps, cos’è, a chi spetta e come si richiede online, clicca qui.ta a defunti: un’evenienza non rara Ebbene, la legge non sempre riconosce validità e quindi efficacia alladi unafatta ad unormai. Insomma, ci ...

NotizieOra : Cartella esattoriale: notifica a un contribuente defunto, è legittima? - MarioOcchini : @MarcoSanavia1 @SoniaLaVera Dirò di più :è simpatico come una cartella esattoriale dell' agenzie delle entrate! - gigi52335676 : #leredita Mercedes. Simpatica come una cartella esattoriale -