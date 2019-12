Snowboard | PGS Bannoye 2019 | sei italiani superano il taglio delle qualificazioni

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si sono svolte questa mattina a(Russia) le qualifiche dello slalom gigante parallelo valido per la seconda gara della Coppa del Mondo di. In luce glicon ben sei qualificati agli ottavi di finale. In campo maschile il migliore è stato il coreano Sangho Lee con il tempo di 1:12.74, alle sue spalle il tedesco Stefan Baumeister (1:12.75) e il russo Dimitry Loginov (1:12.91). Il migliore degli azzurri è stato Edwin Coratti che ha chiuso con il quinto tempo 1:13.39. In settima piazza Mirko Felicetti (1:13.57), ottavo Aaron March (1:13.60). In decima posizione Daniele Bagozza che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:13.72. L’ultimo azzurro qualificato è Roland Fischnaller che ha concluso le qualifiche in tredicesima piazza (1:13.81). Niente da fare per Maurizio Barboloni che ha portato a casa un 23° posto. In campo femminile il miglior tempo nelle ...

