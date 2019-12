Le Iene | Alessia Marcuzzi incinta? Lei rompe il silenzio e svela la verità

lanostratv

(Di domenica 8 dicembre 2019)? La conduttrice de Leildopo il gossip La puntata de Ledella scorsa settimana ha scatenato il gossip su: è? La padrona di casa de L’Isola dei Famosi sarà mamma per la terza volta? Il pancino sospetto mostrato a Leha scatenato davvero il gossip e nella puntata di venerdì di Mattino Cinque, Federica Panicucci e gli ospiti si sono detti certi che questa volta la notizia sulla gravidanza dinon sia solo una notizia falsa. A mettere a tacere le voci sul terzo figlio in arrivo, è stata proprio la presentatrice che sui suoi profili ufficiali ha dichiarato: “Non sono! Il mio vestito era drappeggiato ed evidenziava un po’ la pancia”. Tanti i commenti ironici e divertenti a sostegno di, tra cui: “Uno non può mangiare parmigiana che sei subito ...

infoitcultura : Le Iene tornano con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino - Alessia_ing : @fasulo_antonio @paolorm2012 @fanpage Conte Parla parla come con i giornalisti delle iene Rivolta la frittata e ci… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Una puntata ricca di servizi e colpi di scena... con Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi più in forma che mai! Rivedi l'ul… -