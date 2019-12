ilnapolista

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’allenatore, Carlo, lo ha difeso a fine partita, spiegando che non è sicuramente sua la responsabilità del primo tempo deludente del Napoli, eppure la sostituzione nell’intervallo sa di una bocciatura per Lorenzo. Come scrive ladello Sport infatti,non ha gradito l’apatia con cui il capitano è sceso in campo, l’indolenza dimostrata in campo che poco ha aiutato i compagni nel difficile compito di ritrovare la strada della vittoria, e si è visto ancora di più quando, con l’ingresso di Llorente il Napoli ha cambiato passo riuscendo a pareggiarenon ne ha sopportatodel primo tempo e alla ripresa del gioco, ha inserito Fernando Llorente al suo posto. Per il capitano la crisi è profonda, più di quella che avvolge tutta la squadra. Probabilmente, la responsabilità della fascia che porta sul braccio è più ...

Gazzetta_it : #UdineseNapoli, #Ancelotti: 'Mai pensato di andarmene, non siamo una polveriera' - news24_napoli : Gazzetta su Ancelotti: sequenza di imbarazzi interminabile, non è… - napolista : Gazzetta: ad #Ancelotti non è piaciuta l’apatia di #Insigne Per il capitano la crisi è profonda, più di quella che… -