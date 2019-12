Equitazione | Longines Masters Parigi 2019 | tripletta francese in casa | 24° Emanuele

oasport

Si è disputata a, in Francia, la prima tappa deldi salto ostacoli di, che ha visto unaal jump-off con il successo di Simon Delestre su Hermes Ryan, binomio che ha chiuso con un netto in 35.34. Seconda piazza per Kevin Staut su For Joy van't Zorgvliet HDC con il crono di 35.65, terzo Roger Yves Bost su Sangria du Coty in 43.66. Indietro gli azzurri, con il solo carabiniere sceltoGaudiano su Caspar 232 ad aver completato il percorso base, con sei penalità in 75.07, mentre si sono ritirati il carabiniere scelto Filippo Marco Bologni su Sedik Milano Quilazio ed il 1° aviere Lorenzo De Luca su Dinky Toy vd Kranenburg.

