Narcos su Rai 4 gli episodi di sabato 7 novembre

dituttounpop

(Di sabato 7 dicembre 2019)su Rai 47 dicembre anticipazioni delle puntate 7 e 8 Continua il viaggio di Rai 4 nella Colombia del narcotraffico con altre due puntate in prima tv free di, la serie prodotta da Gaumont, distribuita da Netflix che ha già all’attivo tre stagioni (di cui le prime due dedicate a Pablo Escobar) e uno spinoff: Messico. Di seguito le anticipazioni delle puntate in ondadi1×07 Piangerai lacrime di sangue In tutto il mondo è oramai diffusa la notizia dell’aereo esploso, tutti i giornali e telegionarli ne parlano.Gli agenti della DEA interrogano la fidanzata di Jamie, il ragazzo che, inconsapevolmente, aveva fatto innescare la bomba a bordo dell’aereo. La giovane, però, si rifiuta di ammettere che dietro a tutto c’è Pablo Escobar, per paura di subire ritorsioni, ma…. 1×08 La Grande Menzogna Pablo ...

Stasera_in_TV : RAI 4: (22:44) Narcos - Stagione 1 Episodio 5 - Ci sara' un futuro (Telefilm) #StaseraInTV 06/12/2019 #SecondaSerata @RaiQuattro - anasthaesia : non sapevo che su rai 4 trasmettessero narcos!!! devo iniziare a guardarla dall'inizio - Stasera_in_TV : RAI 4: (21:10) Narcos - Stagione 1 Episodio 5 - Ci sara' un futuro (Telefilm) #StaseraInTV 30/11/2019 #PrimaSerata #narcos-stagione1episodio -