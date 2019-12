Mowgli | abbandonato a se stesso

bigodino

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un cane è stato scaricato sul lato di una strada trafficata dal suo proprietario, l’uomo probabilmente non si è mai girato indietro a guardare, altrimenti non si spiega. Nessun essere umano può lasciare una creatura in quello stato, anziano e solo in un posto che non conosce. Un temporale stava arrivando e lui come poteva ripararsi se non aveva un riferimento. Howl Of A Dog, un gruppo di volontari attivissimi e bravissimi si presentarono poco prima della pioggia e accolse il cucciolo nel suo modesto rifugio. All’inizioera un po ‘incerto ed esitante, ma poco dopo sembrò rendersi conto che erano no lì per aiutarlo. I soccorritori gli hanno offerto delle leccornie e questo ha dato il via alla fiducia tra di loro. Proprio quando caricaronoin macchina, la pioggia, ...