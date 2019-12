M5S | Lombardi | Di Maio? Vorrei meno tweet e più mediazione

blogo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Gli affondi al leader del Movimento 5 Stelle non arrivano soltanto dagli avversari politici. Sempre più spesso in questi ultimi mesi ad attaccare Luigi Disono proprio le persone elette con M5S, tutt'altro che soddisfatte del modo in cui il Ministro degli Esteri si sta comportando mentre è al governo.L'ultima a lanciare una critica a Diè la capogruppo di M5S alla regione Lazio, Roberta, che intervistata su SkyTg24 manda un chiaro suggerimento al proprio leader politico:Io so che Dista cercando di porre all'attenzione del governo dei punti di vista tipici del M5S ma preferirei ci fosse moltola ricerca dele molto più la voglia di conciliare punti di vista diversi che però hanno pari dignità e devono trovare una forma di. Mes, Delrio: "Basta ricatti da Di. Pd non ha paura delle ...

