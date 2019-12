Joshua-Ruiz stasera in tv | a che ora inizia e su che canale vederlo Programma | streaming

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019)(attorno alle ore 21.00 italiane) andrà in scena il match di boxe più atteso dell’anno: AndyJr. e Anthonysaliranno sul ring di Dirayah (Arabia Saudita) affrontandosi per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Quattro cinture iridate della categoria regina verranno messi in palio questa sera a Clash on the Dunes, la battaglia campale tra due pugili di riferimento: il messicano che ha sorpreso tutti lo scorso 1° giugno mandando al tappeto proprio il britannico sfilandogli le corone concede la rivincita al rinominato AJ che cercherà di riprendersi quello che era stato suo fino alla drammatica notte del Madison Square Garden. Sono passati sei mesi dalla scoppola di New York, il Campione Olimpico di Londra 2012 si è allenato meticolosamente e ha tutte le carte in regola per sconfiggere il suo rivale: alto 198 per 107 kg punterà molto sull’agilità ...

