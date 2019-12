Il Maledetto United in salsa napoletana

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un giorno bisognerà scriverla, la storia di questi 50 giorni di #Ancelotti sulla panchina maledetta del Napoli – sperando che non siano gli ultimi. Un #all’ombra del Vesuvio.#ForzaNapoliSempre — Giovanni De Matteo (@NovaXpress) December 7, 2019 È lo scrittore Giovanni De Matteo, su Twitter, a imbroccare la cornice perfetta per il quadro di questo Napoli che oggi a Udine si gioca una fetta importante del suo progetto. La fetta che si chiama Carlo Ancelotti. La fetta che nelle dichiarazioni della vigilia, e nella testa dei protagonisti dei piani alti, avrebbe potuto portare a una vittoria prestigiosa. Effettivamente ci sono non poche similitudini con una delle storia più affascinanti della storia del calcio. I 44 giorni di Brian Clough sulla panchina degli odiati calciatori del Leeds. Ovviamente non è la stessa storia, Qui nessuno odia nessuno. Ma ...

