anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Le elezioni regionali incombono e, quindi, era doverosa unain terra sannita. Quella terra della quale ci si ricorda solo a ridosso dell’appuntamento delle urne“., Responsabile del dipartimento “Industria ed Artigianato” in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento, commenta la visita che il Governatore Vincenzo De Luca si è concesso nella zona Asi di Benevento. “Ad appena quattro anni di distanza dalla tremenda alluvione di Benevento, la Regione Campania si è decisa ad aprire i cordoni della borsa, con una tempistica più che sospetta, ristorando le aziende che sono state fortemente compromesse dai fenomeni di Ottobre 2015. Piuttosto che fargli constatare l’intollerabile ritardo, si è addirittura optato di plaudire come se 48 mesi di tempo, per ...

anteprima24 : ** Giovanni #Carpinone: 'Ennesima passerella di De Luca' ** -