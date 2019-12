Conte carica | «Col Barcellona serve l’impresa Armiamoci e partiamo tutti» – VIDEO

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Antoniol’ambiente nerazzurro in vista della delicata sfida di martedì in Champions contro ilNella conferenza stampa post Inter-Roma, Antonioha compattato eto l’ambiente nerazzurro in vista della delicata sfida di Champions di martedì contro il. Le parole del tecnico dell’Inter. «Coll’impresa.» Leggi su Calcionews24.com

PiazzaaItalia : Non è bravo #Conte È solo il ministro attualmente in carica. Lui in Ghana per conseguenza ad un progetto iniziato c… - sullina : Credo che Conte, per motivare i ragazzi, faccia vedere loro le storie con Leonardo D’Ambrosio perché carica tantissimo. #InterRoma - borzi_borzi : Almeno su una cosa c'è una continuità tra il primo governo #Conte e questo in carica. Il 'famo a fidasse' tra soci… -