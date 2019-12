Ciclismo | Vincenzo Nibali conclude il lavoro in pista | “Ci sono ancora margini di

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Concluso ilinnel velodromo olandese di Apeldoorn per: il messinese ha lavorato con il suo nuovo team la Trek-Segafredo, sui materiali a disposizione e sulla posizione in bici. Lo “Squalo” ha parlato a “La Gazzetta dello Sport” delle impressioni e dei risultati ottenuti. Così commenta il messinese ilsvolto: “molto contento delfatto e le sensazioni buone. Abbiamo lavorato in primis per trovare la giusta posizione con i nuovi materiali. Cidi crescita e sviluppo che vogliamo approfondire, ma i riscontripiù che positivi. In Sicilia faremo un ulteriore prova su strada per verificare alcune intuizioni avute in“. Lo “Squalo” ha indicato la strada da percorrere: “C’è stato tanto dialogo, un confronto continuo e uno scambio di pareri che ci ha permesso ...

