Carlo Alvino | «Società insoddisfatta del pareggio del Napoli a Udine»

(Di sabato 7 dicembre 2019) A Tv Luna intervento di: È inutile girarci attorno. Questonon ha soddisfatto nessuno. Non ha soddisfatto l’area tecnica, non ha soddisfatto i calciatori e non ha soddisfatto la parte dirigenziale, la. C’è malumore nel gruppo, non è un mistero che Manolas è uscito dal campo molto nervoso. La situazione resta molto molto molto delicata, lo ripeto tre volte. Adesso si aspetta questa partita col Genk, la Champions sembra una panacea. Al netto delle difficoltà di Ancelotti, della formazione schierata stasera, pensate che per battere l’se ci sia bisogno del mago Herrera? le partite svolta non si sono dimostrate tali. Temo che le partite svolta non ci saranno. Non condivido la tesi che accredita la partita col Genk un match di svolta. L'articolo: «deldel» ...

