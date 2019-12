6 italiani su 10 soffrono di infezioni orali | prevenirle è un investimento | sia in

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Secondo un numero crescente di scienziati e ricercatori, uno dei segreti per avere un corpo più sano è quello di avere una bocca in buona salute. Se poi si tiene conto che gengiviti e parodontiti, come segnalano gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute, colpiscono in Italia circa il 60% della popolazione, e che circa il 10% manifesta forme avanzate, con particolare incisività nella fascia di età compresa tra i 35 ed i 44 anni, si fa presto a realizzare che un’attenzione preventiva a queste problematiche può consentire minori rischi di complicazioni nel futuro. Negli ultimi anni, poi, come conferma anche l’American Academy of Periodontology, sono stati pubblicati molteplici studi che hanno dimostrato sia la correlazione tra alcuni batteri del cavo orale e diverse malattie croniche e sia tra l’efficacia delle cure parodontali nel garantire una minore incidenza futura di ...

zupop : Gli italiani, secondo il rapporto Censis di quest'anno, soffrono di una 'sorta di sindrome da stress post-traumatic… - GraceDama : @PaoloGentiloni Gli Italiani soffrono e voi cantate - OsaCoop : Sono 3 milioni e 100 mila gli #italiani che per problemi di salute soffrono di gravi limitazioni nelle attività abi… -