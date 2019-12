Zlatan Ibrahimović | il genio infinito

gqitalia

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ogni gesto diIbrahimović, protagonista della cover di dicembre di GQ, è la reazione scomposta di unalla banalità del calcio. Tuono e folgore, nel medesimo istante.in croato significa oro: luccica, ma è un brillare diabolico, Jack Nicholson in Shining se avete presente. A 38 anni compiuti (il 3 ottobre) uno dei cinque-sei fuoriclasse che hanno segnato il ventennio del Duemila continua a far parlare di sè. Tornerà al Milan, forse. Di sicuro non ha ancora smesso. «Posso giocare fino a cinquant’anni», ha fatto sapere di recente. Extralarge, sempre e comunque. No limits per Dna. Padre bosniaco, madre croata, migranti nel pre-guerra che ha disintegrato la Jugoslavia, nato in Svezia, a Malmoe, venuto su nel quartiere ghetto di Rosengard, lì dove si parlano 28 lingue, in un melting pot di palazzoni e vite tutte ...

