Quelli che cercano un colpevole anche in una tragedia con vittima una bambina

wired

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Mercoledì, a Genova, è morta unadi tre anni. La città era al centro di una tempesta di vento gelido, che soffiava a 70 km/h. Tasnuba aveva la febbre alta ed era rimasta a casa dalla scuola materna, con la mamma. Alle 16.30 ladormicchiava, ma la mamma doveva uscire a prendere le due sorelle maggiori, che uscivano dalla scuola primaria, distante poche centinaia di metri da casa. Cosa fare? Senza appoggi esterni e qualcuno da poter chiamare per dare un’occhiata a Tasnuba per un quarto d’ora, la mamma sceglie di non portare fuori lanel vento gelido, e corre a prendere le sorelle, lasciandola a casa. Bastano pochi minuti, ma sonofatali perché la, forse sentendo la voce della mamma di ritorno verso casa, esce sul balcone e si sporge, cadendo dal quinto piano della vecchia casa del centro storico. Unache forse affonda le radici nella ...

Capezzone : Ma dico io...Dopo la conferenza finale di #Centeno all’Eurogruppo sul #Mes, dove vanno a nascondersi quelli che ier… - CarloCalenda : A tutti quelli che si accingono a rispondere a #Salvini e #Meloni sui Commissari che cantano #BellaCiao: vogliono i… - Marcozanni86 : Ma loro erano quelli che contavano, gli amici de l€uropa! -