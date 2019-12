Phoenix Point | la versione Xbox Game Pass è stata posticipata

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Snapshots ha annunciato oggi che il successore spirituale di XCOMvedràla pubblicazione su. Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, si sono presentati alcuni problemi che hanno reso impossibile pubblicare il gioco sul servizio Microsoft."Eravamo così occupati nel rendere il gioco in sè pronto, che semplicemente non abbiamo potuto preparare il tutto per il rilascio sul(complice anche l'inesperienza verso il servizio). Al momento non siamo in grado di fornire agli utentii contenuti presenti invece per le altre piattaforme. Visto che vogliamo che tutti i giocatori possano accedere alla stessadia prescindere da dove lo giocheranno, dobbiamo risolvere questi problemi prima di pubblicarlo."è disponibile su PC in esclusiva (temporale) EpicStoreLeggi altro...

