Nuoto | Greg e Panziera d’oro agli Europei Argento per la Bianchi

(Di venerdì 6 dicembre 2019) I risultati della terza giornata deglidiin vasca corta: Paltrinieri ed’oro,per lacon primato italiano. GLASGOW (SCOZIA) – E’ ancora grande Italiadiin vasca corta. Dopo gli ori conquistati nelle prime due giornate, l’inno italiano suona ancora una volta nella terza sessione di gare a Glasgow. Il merito è di Margheritaorio Paltrinieri. La veneta ha conquistato il primo titolo continentale in vasca corta nei 200 dorso con il crono di 2’01″45 che equivale anche al nuovo primato italiano. Gara perfetta per l’azzurra che è riuscita a tenere dietro sia Daryna Zevina che Kira Touissant. In finale di giornata è stato Paltrinieri a dominare i 1500 stile libero. Le emozioni azzurre non sono finite qui. Nei 200 farfalla al termine di una gara condotta all’attacco ...

Eurosport_IT : @greg_palt Gregorio Paltrinieri fa il vuoto nei 1500 stile libero: è oro, Romanchuk distrutto e fuori dal podio ?? - Virginiapresti : RT @vitasportivait: ?? #Nuoto | #Glasgow2019 ?? Gregorio #Paltrinieri c'è! Super Greg ???? conquista l'ennesimo oro ?? internazionale della… - SilvanaDenicolo : @Coninews @FINOfficial_ @greg_palt Grande Greg! #Roma e #Ostia hanno fatto il tifo per te!!! #Nuoto -