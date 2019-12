L' early access di Dreams sta per terminare e gli sviluppatori annunciano gli Impy Awards

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Media Molecule hanno annunciato che se si desidera accedere all'di,è meglio farlo al più presto.Questo perché il 7 dicembre alle 00:59 la versione ino anticipato verrà rimossa dal PlayStation Store. Chiunque possiede il gioco potrà continuare a giocarci. Chiunque altro dovrà attendere il lancio della versione completa. Leggi altro...

