Cecilia Rodriguez è incinta | Lei e Ingnazio Moser in fuga dall’Italia

Belen e Cecilia Rodriguez in ospedale : il gesto che commuove tutti (FOTO) : In questo periodo, le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez stanno partecipando a molte attività di beneficenza e l’ultima si è svolta presso un ospedale. Le due ragazze, in prossimità delle festività natalizie, infatti, hanno deciso di aderire ad una serie di progetti volti ad aiutare le persone più bisognose. L’iniziativa Sister’s Market nasce proprio dall’idea […] L'articolo Belen e Cecilia Rodriguez in ospedale: il ...

Cecilia e Ignazio Moser - la Rodriguez confessa : “Presto un figlio!” : Cecilia e Ignazio Moser presto genitori! La Rodriguez ammette: “So già che lo diventeremo!” Dopo aver animato la seconda edizione del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno mai smesso di stare coi riflettori puntati e al centro del gossip in questi ultimi due anni. La sorella di Belen sembra avere le idee chiare sul suo futuro: “Quello che desidero di più è un figlio da Ignazio Moser”. Cecilia ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - i progetti per il 2020 : matrimonio in arrivo? : Hanno appena festeggiato i loro primi due anni di fidanzamento. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non danno segni di crisi e in barba alle voci che parlano di un presunto tradimento del giovane figlio del celebre ciclista ai danni della bella Cecilia (smentito da quest'ultimo), su Gente i due si mostrano tutt'altro che in rapporti tesi. Ignazio Moser smentisce: “Il mio flirt con una quarantenne? ...

‘L’ha seguita in bagno per…’ : Ignazio Moser avrebbe tradito Cecilia Rodriguez [RUMORS] : Ignazio ha tradito la fidanzata Cecilia? E se fino a poche ore fa si parlava di proposta di matrimonio di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez, ora il giornalista Alberto Dandolo ha sganciato una bomba. Attraverso un articolo sul settimanale Oggi, è stato scritto che l’ex ciclista trentino avrebbe bevuto un biccherino di troppo in un […] L'articolo ‘L’ha seguita in bagno per…’: Ignazio Moser avrebbe tradito ...

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez con una 40enne? - : Gianni Nencini Secondo il settimanale Oggi, Ignazio Moser avrebbe tentato di tradire Cecilia Rodriguez con una nota quarantenne milanese ma avrebbe ricevuto un due di picche. Lui nega tutto: "Non sapete cosa scrivere" Una nube potrebbe offuscare l'idillio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Secondo il settimanale Oggi, il ragazzo ci avrebbe provato con una nota quarantenne milanese ma avrebbe ricevuto un due di picche; lui nega ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser coronano il loro sogno : la prima volta in tv : Ed ecco la tv. Finalmente è arrivato il momento di lavorare insieme. Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che si sono conosciuti e innamorati nella casa del Gf Vip, si sono aperte le porte del “piccolo schermo. Al via le riprese di Ex on the beach, il programma che presto andrà in onda su MTV. La

Cecilia Rodriguez Instagram - scatto intimo sul letto con Ignazio Moser : «Siete perfetti» : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più bollenti di Instagram. La loro storia d’amore è stata molto criticata, ma nonostante questo sopravvive e va alla grande. Lei è la sorella minore della showgirl Belen e lui viene dalla rinomata famiglia Moser e come i suoi parenti anche lui è un ciclista. In molti hanno affermato che Cecilia fosse troppo vivace, a tratti volgare, per il bel Ignazio ma lui non sembra fare caso a ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : lui ci ha provato con un’altra? Il gossip : Ignazio Moser ha flirtato con un’altra donna? Il retroscena choc sul fidanzato di Cecilia Rodriguez Giusto ieri è circolata la news sul fatto che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero vicini al matrimonio. Ma ecco che in queste ore Alberto Dandolo ha riportato un clamoroso retroscena sulla coppietta che potrebbe mandarla in crisi. Cos’è successo? Il popolare giornalista, nella sua rubrica sul settimanale Oggi, ha rivelato che ...

Cecilia Rodriguez - la proposta di matrimonio potrebbe essere vicina : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano i loro due anni insieme Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raggiunto un bellissimo traguardo insieme, due anni d’amore. Il loro è stato l’amore più seguito da tutta Italia dato che è nato nella casa del Grande Fratello vip ed è continuato sui social. Molti non credevano ai loro […] L'articolo Cecilia Rodriguez, la proposta di matrimonio potrebbe essere vicina proviene da ...

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser presto sposi? Arriva il sì : Dopo aver animato il gioco del Grande Fratello Vip 2017, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati al centro del gossip, per via dell'indiscrezione che li vedrebbe vicini a un gran traguardo. Nello specifico, secondo quanto è stato riportato da Novella 2000, i due ex gieffini si sono lasciati andare ad alcune importanti dichiarazioni sul matrimonio, durante un evento tenutosi nel Milanese. All'evento celebratosi per il trentennale ...

“Mi vuoi sposare?”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : c’è la proposta : Due anni da festeggiare son sempre un bel traguardo. Il loro amore è stato il più seguito tra quelli nati nella casa del GF Vip e dovrebbe partire un sondaggio per sapere chi avrebbe scommesso su di loro. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser decidono di festeggiare, alla faccia di chi non ha saputo credere in loro. Viaggiano e la sanno fare divertendosi, i loro post diventano virali e apprezzati dai follower sempre con molto entusiasmo. Per ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser verso il matrimonio? : E che matrimonio sia tra i due vip più belli delle passerelle e della televisione. In occasione della festa per i trent’anni di Demas Milano, una delle boutique più prestigiose di abiti da cerimonia del capoluogo lombardo, c’erano anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La coppia, che sta insieme da ormai due anni, a partire da quel Grande Fratello VIP la cui vittoria arrise però a Daniele Bossari, si è ritrovata a parlare delle nozze. In molti ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez : nozze in arrivo? : Sono lontani i tempi di “chiacchierate” nell’armadio e piedini dietro la tenda del confessionale. Oggi, a due anni dall’edizione del Grande Fratello Vip che ha visto formarsi questa coppia, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez vivono alla grande la loro storia d’amore. Nonostante avessero palesato il desiderio di diventare genitori, nessuno dei due aveva mai parlato esplicitamente di matrimonio. Le cose, però, ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano! Le parole di lui spiazzano : Cecilia Rodriguez e Moser verso il matrimonio. Ignazio: “Sì, ti sposo!” Il sogno nel cassetto di Cecilia Rodriguez è sempre stato quello di convolare a nozze con il suo Ignazio Moser. La sorella di Belen non ha mai fatto mistero di voler indossare il più presto possibile l’abito bianco, ma Ignazio non ha fretta. Un amore davvero travolgente il loro che arriverà presto all’altare dopo due anni di fidanzamento. Come fa ...