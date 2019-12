ilsole24ore

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Secondo un report di Goldman Sachs la casa britannica è inpiù dei competitor «in un trend che pone rischi di prezzo e volumi a tutto il mercato delle auto di lusso».pare il grande malato del settore e le attese di un calo dei volumi portano a «una riduzione dell'Ebitda 2020 e 2021 del 17 e del 10%»

fisco24_info : Aston Martin in crisi con Brexit. La Borsa spera nell'Opa. E in 007: Secondo un report di Goldman Sachs la casa bri…