Uscire dall’Euro? Per il leghista Borghi l’eventualità non è un tabù | “Un dovere

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Io penso sia in ogni caso un argomento, che nessun argomento possa essere un. Una posizione politica se condivisa da un numero sufficiente di persone, 25/30%, secondo lei è vietato presentare e rappresentare le istanze di questo 25% di persone? Io penso sia unrappresentare le istanze del 25% di persone. Poi per far qualsiasi cosa ci vuole la maggioranza”. E’ quanto ha detto il parlamentaree presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio(nella foto), rispondendo alla domanda, nel corso della puntata di questa mattina di Agorà, se in un futuro governo possa essere riproposta l’uscita dell’Italia dell’euro. “E’ noto chee la Lega sono per l’uscita dall’euro – ha commentato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – e quindi si confermano nemici degli interessi ...

matteorenzi : Tutte le volte che ho dubbi su questo governo e sulla mia decisione di agosto arriva Borghi e mi ricorda che cosa r… - TNannicini : L'obiettivo di Salvini è semplice: uscire dall’euro e dall'Europa. Il progetto si chiama #Italexit e mette a rischi… - FrancescoBonif1 : Per Borghi, uscire dall’ Euro è come decidere di diventare vegani. Immaginate se in agosto Salvini avesse davvero p… -