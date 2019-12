Piero Angela dopo l’incidente | “Ho un po’ di problemi e dormo su una poltrona | spero di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Come sto? Ho un po’ di, la settimana prossima mi tolgono il gesso, poidi recuperare in poco, anche se ci vorrà tempo. Sono cose lunghe e fastidiose. Per fortuna a essersi rotto c’è il braccio sinistro, mi sono reso conto di quante cose non si possono fare senza un braccio”. A dirlo èche, ai microfoni de I Lunatici, ha parlato per la prima volta dell’incidente che gli è capitato qualche tempo fa, quando è caduto in casa rompendosi il braccio sinistro e procurandosi contusioni a spalla, polso e avambraccio. Il popolare divulgatore scientifico è in ripresa e ha voluto rassicurare tutti i fan sulle sue condizioni di salute, spiegando che tra qualche giorno toglierà il gesso e poi inizierà la riabilitazione: “Ora, per esempio,su una. Da quando mi sono rotto il braccio la notte non riesco ad alzarmi, ho comprato una di quelle ...

