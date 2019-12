Manovra | nessuna intesa dal vertice di maggioranza Conte chiede un altro sforzo per

corriere

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Le forze di governo tornerà ad incontrarsi nelle prossime ore. I partiti di, secondo quanto si apprende, non avrebbero trovato ancora l’accotrdo sulla plastic tax

davidefaraone : Le vittorie di #ItaliaViva in manovra : stop aumento Iva, via la tassa sui telefonini, gasolio, auto aziendali, ced… - davidefaraone : La vera notizia sulla #PlasticTax non è la rimodulazione ma il fatto che resta ancora in manovra, nonostante gli ap… - carlo_masera : RT @davidefaraone: Le vittorie di #ItaliaViva in manovra : stop aumento Iva, via la tassa sui telefonini, gasolio, auto aziendali, cedolare… -