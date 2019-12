LIVE Novara-VakifBank Istanbul 3-2 | Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni di questa intensissima sfida delperdi2019 e buon proseguimento di giornata. 12.36 Incredibile partita tradecisa al tie-break. Un’altalena di emozioni che ha spinto le giocatrici a dare il meglio. Le piemontesi hanno messo in campo una prestazione monstre, anche in considerazione della forza dell’avversario. Le turche hanno sfruttato al meglio i passaggi a vuoto delle ragazze di Barbolini prolungando la partita. Brakocevic irresistibile, così come anche l’opposta di Guidetti la giovanissima Haak. A questo puntoè a un passo dalle semifinali. Sarà comunque decisiva la partita di domani contro il Praiae, avversario che sulla carta è decisamente alla portata delle piemontesi. 15-12 MUROOOOOOOOOOOOO ...

