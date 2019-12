ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielinizzazione’testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla“. È questa la rivelazione fatta dain un’esclusiva conprima puntata della nuova stagione de La Confessione, in onda questa sera alle 21.25 sul Nove. “Ti trovano questa cosa e ti dicono: ‘Guarda, devi stare sotto controllo’ perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi”, aggiunge il rapper nell’spiegando che “questo è stato per me il motivo di iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie”. Parole forti, che hanno messo subito in ...

Noovyis : (Fedez: “Stasera nella mia intervista con Peter Gomez spiegherò tutto. Ho visto titoli allarmanti ma io sto bene”)… - TutteLeNotizie : Fedez: “Stasera nella mia intervista con Peter Gomez spiegherò tutto. Ho visto titoli… - LorenzoMainieri : @Fedez ospite di @petergomezblog a La Confessione -