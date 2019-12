Autobus pieno di studenti prende fuoco a Fidenza | tragedia sfiorata

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Unaquesta mattina a: uncarico diha presomentre si stava dirigendo verso Busseto. I ragazzi dovevano raggiungere gli edifici scolastici, ma improvvisamente e per cause ancora in fase di accertamento, è scoppiato un incendio. L’autista del pullman ha fatto scendere gli alunni vicino a via Emilia all’incrocio con via Porro. Grazie al pronto intervento dei vigili del, infine, la situazione è tornata alla normalità e nessuno è rimasto ferito. Tra le prime ipotesi ci sarebbero quella di un guasto meccanico o di un corto circuito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri die gli agenti della Polizia Locale.Il sindaco diAndrea Massari rassicura i media spiegando che “gliche stamane viaggiavano sull’Tep che ha preso, stanno tutti ...

